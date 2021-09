Bomporto, sterpaglie in fiamme vicino ad una casa abbandonata

BOMPORTO – I Vigili del Fuoco di San Felice sono dovuti intervenire nella giornata di ieri, 31 agosto, a Bomporto, a causa di alcune sterpaglie che hanno preso fuoco nei pressi di una casa abbandonata, in via Chiesa. Fortunatamente, si legge sulla stampa locale, l’incendio che si è sviluppato non ha avuto gravi conseguenze.

