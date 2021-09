Finale Emilia, Polo sicurezza senza luce dal mese di luglio

FINALE EMILIA – Nel mese di luglio, al Polo sicurezza di Finale Emilia, che ospita Croce Rossa, Vigili del Fuoco e Protezione Civile, si sono verificati alcuni problemi relativi all’impianto elettrico, in particolare per quanto riguarda le sedi di Vigili del Fuoco e Protezione Civile, come denuncia il candidato sindaco Veronesi, che rileva come “l’incontro con Croce Rossa Italiana, Protezione Civile e Vigili del Fuoco volontari di Finale Emilia per discutere insieme il tema del Polo sicurezza si sia svolto nella sala della Croce Rossa perché le altre due sale (Vigili del Fuoco e Protezione Civile) risultano inagibili. Una situazione a cui è necessario porre rimedio, in quanto il centro operativo comunale è responsabile della risoluzione di problematiche territoriali (maltempo, alluvione, terremoto, ecc.) e al momento si trova senza una sede”.

Da parte del Comune di Finale Emilia, però, arrivano rassicurazioni sul fatto che il problema sia in fase di risoluzione. Le problematiche avrebbero origine lo scorso settembre, quando il Polo sicurezza ha subito un danno da fulmine; poi, nel mese di luglio 2021, prima, a inizio mese, si è verificato un guasto all’impianto elettrico nelle sede della Protezione Civile, a causa di uno sbalzo termico, poi, a fine mese, è subentrato lo stesso problema anche nel locale dei Vigili del Fuoco. Tecnici comunali hanno subito provveduto a contattare una ditta e tecnici specializzati, che hanno rilevato come il problema riguardasse il gruppo elettrogeno. Ora si sta aspettando l’arrivo dei componenti del gruppo elettrogino necessari alla riparazione dell’impianto elettrico, componenti che dovrebbero arrivare entro metà settembre, in modo da poter completare le operazioni di ripristino della corrente elettrica entro la fine del mese corrente.

