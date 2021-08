Rivara, il 4 e il 5 settembre torna la Sagra

RIVARA – Nel prossimo weekend (4 e 5 settembre), a Rivara torna la tradizionale Sagra.

Il programma religioso, partito già negli ultimi giorni di agosto, prevede per sabato 4 settembre incontri con i ragazzi, confessioni e S. Messa, mentre per domenica 5 settembre è in programma la processione liturgica in onore di Maria Santissima. Saranno percorse via degli Estensi, via Cardinala, via dei Bersaglieri e via della Cooperativa.

Il programma ricreativo, invece, prevede sia sabato 4 che domenica 5 la possibilità di gustare gnocchi fritti e frittelle, anche da asporto, al campo sportivo parrocchiale. Sabato 4 settembre, inoltre, sempre al campo parrocchiale, in programma una serata in compagnia di Quelli del lunedì.

Di seguito, il programma completo della sagra:

