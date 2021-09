San Possidonio, pensionata ferma in auto all’incrocio derubata della borsa

SAN POSSIDONIO – Brutta disavventura per una pensionata di San Possidonio, che si trovava in auto in compagnia di un’amica all’incrocio tra via Andreola e via Malcantone. La 73enne, infatti, riporta il “Resto del Carlino”, è stata derubata della borsa da parte di una coppia di malviventi mentre era ferma allo stop. La pensionata è stata avvicinata da una donna che all’apparenza voleva chiederle qualche informazione stradale, ma che, mentre la vittima stava abbassando il finestrino per rispondere al quesito, ha aperto la portiera posteriore e rubato la borsa, per poi salire su un’auto guidata da un complice e fuggire. La 73enne ha immediatamente denunciato il furto ai Carabinieri: nella borsa erano presenti alcune decine di euro in contanti, documenti e chiavi.

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017