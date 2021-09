San Possidonio, Residuo Fisso in concerto giovedì 9 settembre

SAN POSSIDONIO – Residuo Fisso in concerto e Dj set, in programma giovedì 9 settembre, dalle ore 19.30, al circolo La Bastia, a San Possidonio. La prenotazione è obbligatoria al n. 0535417924 e 3342126954 dalle ore 8.00 alle ore 13.00, dal lunedì al sabato. Modna Cafè offre, inoltre, la possibilità di prenotare anche per aperitivo/cena da consumare all’aperto nel parco del circolo a partire dalle ore 20.00 al numero 3477147846. Per partecipare c’è l’obbligo di Green Pass o tampone negativo risalente a 48h precedenti all’evento.

