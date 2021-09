Scuola, donne Pd Bassa: “Ucman sottoscriva un nuovo patto educativo”

“Proponiamo che l’Unione dei comuni modenesi Area Nord (Ucman) sottoscriva per la prima volta un nuovo patto educativo di comunità del nostro territorio in cui gli enti locali si impegnino a garantire non solo le risorse per la frequenza scolastica, per il personale, i servizi – mensa e trasporto -, e per gli educatori di sostegno alla disabilità, ma in cui si vada a sottoscrivere qual è la visione che questo territorio ha della Scuola, di quali sono gli attori che costituiscono la comunità educante, a quale titolo concorrono e con quali finalità”.