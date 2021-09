Seta, la biglietteria mobile in provincia di Modena sarà operativa fino al 14 settembre

Gli utenti SETA che risiedono in provincia di Modena e debbono acquistare o rinnovare l’abbonamento al trasporto pubblico possono usufruire, fino al prossimo 14 settembre, del punto vendita itinerante allestito dall’azienda. Anche quest’anno, infatti, la biglietteria mobile di SETA sta offrendo un utile servizio di prossimità, in collaborazione con le rispettive Amministrazioni comunali interessate, consentendo a tanti abbonati vecchi e nuovi di acquistare o rinnovare la propria tessera con maggiore comodità, senza doversi necessariamente recare presso le biglietterie aziendali in sede fissa.

Per i nuovi clienti, poi, c’è un vantaggio ulteriore: acquistando un abbonamento annuale presso la biglietteria mobile SETA si risparmiano i 5 euro di costo della tessera, grazie ad una speciale promozione attivata dall’azienda.

Le prossime tappe del camper attrezzato di SETA saranno quelle di lunedì 6 settembre a Castellarano (Piazza XX Luglio) e di mercoledì 8 settembre a Rubiera (Piazza XXIV Maggio), con orari 9,30-13 e 14-17: in entrambe le località sarà possibile sottoscrivere anche gli abbonamenti al bus per le linee modenesi, infatti la biglietteria mobile di SETA è operativa anche per chi risiede in comuni diversi da quelli in cui è presente fisicamente. Giovedì 9 settembre sarà poi la volta di Bomporto (piazzale Donatori di Sangue), cui seguiranno le tappe di Montefiorino (lunedì 13 settembre in piazza Europa) e Fanano (martedì 14 settembre in piazza della Vittoria), sempre con orari 9,30-13 e 14-17.

Presso la biglietteria mobile Seta sarà possibile acquistare o ricaricare gli abbonamenti ordinari annuali per il servizio di trasporto pubblico, con rilascio immediato delle tessere di nuova emissione grazie ad una postazione informatica dotata di computer e stampanti. Il pagamento può avvenire esclusivamente mediante carte bancarie (bancomat o carte di credito). Chi deve sottoscrivere un abbonamento Seta per la prima volta deve portare con sè una fototessera recente, il codice fiscale ed un documento di identità (per i minorenni è sufficiente il documento del genitore o tutore legale). Chi invece è già titolare di un abbonamento Seta e deve solo rinnovarlo deve semplicemente esibire la tessera già in suo possesso.

Per ulteriori informazioni sui costi degli abbonamenti e sulle modalità di acquisto/pagamento è possibile consultare il sito internet www.setaweb.it/mo/biglietteria-mobile oppure contattare il servizio di informazioni telefoniche di Seta al numero ripartito 840 000 216.

