Vaccinazione a libero accesso, seduta straordinaria alla Casa della Salute di Modena

MODENA – Anche la Casa della Salute ‘G.P. Vecchi’ di Modena apre le porte per una sessione straordinaria ad accesso diretto della campagna vaccinale anti-covid. L’appuntamento – in programma domenica 5 settembre dalle ore 8 alle ore 14 – vedrà la presenza della mediazione culturale in diverse lingue (arabo, inglese, francese, albanese, polacca), per supportare le persone di lingua straniera.

L’iniziativa si affianca a quelle già attive, come per esempio le giornate di vaccinazione con il camper, ed è finalizzata a ottenere la più ampia copertura della popolazione, raggiungendo le persone che frequentano abitualmente gli ambienti sanitari, oltre ad essere caldeggiata dalla Regione Emilia-Romagna, che ha richiesto alle aziende sanitarie uno sforzo aggiuntivo per raggiungere davvero tutti.

Modulistica necessaria

Presentarsi muniti di documento di identità e tessera sanitaria (codice fiscale).

Il giorno della vaccinazione di un minore di 18 anni è necessaria la presenza di uno o entrambi i genitori. Non è possibile delegare altre persone (nemmeno altri familiari come nonni ecc..). È necessario presentarsi con tutta la modulistica prevista per la vaccinazione dei minori scaricabile da www.ausl.mo.it/vaccino-covid-minori.

La documentazione da portare:

