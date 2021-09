Vigarano Pieve, tre weekend all’insegna della Festa del Cappelletto

VIGARANO PIEVE (FE) – Tre weekend all’insegna della buona cucina e della convivialità a Vigarano Pieve. Si svolge, infatti, dal 16 all’19 settembre, dal 23 al 26 settembre e dal 30 settembre al 3 ottobre 2021 presso la sua abituale location, il confortevole stand gastronomico climatizzato situato in Via Mantova, 124, la Festa del Cappelletto.

Come lo scorso anno il primo impegno è garantire la sicurezza di tutti nel rispetto delle normative anti-Covid vigenti, i tavoli sono distanziati e i posti a sedere sono limitati. Il menù ha subito una piccola riduzione del numero dei piatti in grado di garantire spazio e sicurezza ai volontari impegnati in cucina.

Tra le specialità da non perdere, i cappelletti in brodo di cappone e il “Tris” del Cappelletto: tre generosi assaggi di Cappelletti Ferraresi al Tartufo, alla panna e al ragù preparati rigorosamente a mano. Dopo un gustoso primo di cappelletti è possibile assaggiare la carne alla brace, cucinata espressa, sempre cotta al punto giusto.

Tra le particolarità della manifestazione, un menù di prodotti a filiera corta e una politica di rispetto per l’ambiente, con la consapevolezza che solo salvaguardandolo si potranno continuare ad assaporare prodotti genuini che soddisfano i sensi.

La Festa del Cappelletto di Vigarano Pieve è plastic free. I contenitori in plastica usa e getta sono stati sostituiti con prodotti al 100 % compostabili realizzati in cellulosa o amido di mais.

Si può cenare alla Festa del Cappelletto nelle serate di giovedì, venerdì e sabato a partire dalle 19.30. Domenica aperto solo a pranzo a partire dalle ore 12.00 . La Festa si svolge in qualsiasi condizione meteo.

Novità 2021: Puoi prenotare i tuoi piatti preferiti anche da asporto chiamando il 345 6890018

Posti limitati. Prenotazione consigliatissima al 345 6890018

www.vigaranopieve.it

facebook: Comitato Pro Civitate di Vigarano Pieve

