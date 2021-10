Aggressione sessuale ai danni della titolare di un hotel della Bassa, 35enne a processo

E’ stato rinviato a giudizio nella giornata di ieri, 15 ottobre, dopo che il giudice ha rigettato la richiesta di patteggiamento, un uomo di 35 anni, di origini marocchine, che avrebbe tentato di aggredire sessualmente, lo scorso anno, la titolare di un hotel della Bassa modenese. Dopo essersi presentato in hotel, si legge sul “Resto del Carlino”, in seguito al rifiuto da parte della donna delle avances sessuali dell’uomo, questi l’avrebbe chiusa in una stanza, approfittando dell’assenza di clienti, e l’avrebbe aggredita sessualmente. La donna ha sporto denuncia immediatamente dopo i fatti: le successive indagini dei Carabinieri avrebbero, poi, confermato quanto affermato dalla donna.

