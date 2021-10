Al via la 16esima edizione della “Lambruscolonga” con la novità del percorso “Mòdna-Parìs”

MODENA – E’ ai nastri di partenza, a Modena, la sedicesima edizione della “Lambruscolonga”, tour eno-gastronomico incentrato sul Lambrusco, vino simbolo della città e del territorio, in programma venerdì 29 ottobre, a partire dalle ore 19. A tagliare ufficialmente il nastro, presso la Lambruscheria di Modena, la sera del 28 ottobre, sarà il presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, che nell’occasione presenterà il suo libro “Il paese che vogliamo”.

Nella mattinata di venerdì 22 ottobre, si è, invece, svolta la conferenza stampa di presentazione dell’iniziativa, alla presenza dell’organizzatore Alessio Bardelli, dell’assessora del Comune di Modena Ludovica Carla Ferrari, di Maria Carafoli, direttrice di “ModenAmoremio”, e del presidente provinciale di Confesercenti Modena, Mauro Rossi.

La “Lambruscolonga” si snoderà attraverso tutto il centro storico modenese e i viali del parco e i partecipanti potranno scegliere tra tre diversi percorsi: “Bonissima”, “Ghirlandina” e, novità di quest’anno, “Mòdna-Parìs”, che permetterà l’assaggio dei migliori Champagne e dei migliori Lambruschi, a confronto per l’occasione, grazie alla possibilità, inclusa nel ticket acquistato da chi sceglierà questo percorso, di votare il miglior vino. Ognuno dei tre percorsi è composto da tappe raggiungibili a piedi, in bici o monopattino, e ad ogni tappa si potrà degustare il lambrusco prescelto per quel locale, accompagnato da uno stuzzichino pensato ad hoc per esaltarne il sapore.

I percorsi inizieranno, come da tradizione, in Calle San Luca 16, presso l’area esterna della Lambruscheria, dove, oltre a poter ritirare i biglietti, (acquistabili in prevendita online sul sito www.lambruscheriamodena.it, oppure in formato cartaceo presso la sede della Lambruscheria di Calle San Luca 16 tutti i giorni dalle 18 alle 22), i partecipanti riceveranno il calice griffato dal “Consorzio di Tutela del Lambrusco”, che chi vorrà potrà anche portare a casa al termine della manifestazione. Il costo dei biglietti è di 19 euro per il percorso “Bonissima”, 23 euro per il percorso “Ghirlandina” e 29 euro per quello “Mòdna-Parìs”.

Da segnalare anche l’importante collaborazione tra “Lambruscolonga” e “Sciocolà”, il festival del cioccolato: anche quest’anno, tutti i partecipanti alla “Lambruscolonga” potranno avere, compreso nel prezzo, un assaggio di cioccolato presso uno dei tanti stand convenzionati di “Sciocolà”.

Tanti i locali del centro storico modenese aderenti all’iniziativa: Bobotti, Zooky Cafè, Elio Park, Sosta Emiliana, Maxela, Soteria di Modena Rossi, Iodio Puro, Ciacco Modena, Salsedine, Caffè Concerto, Maison Livre, Tigellino, La Smorfia, In Vino Veritas, oltre alla Lambruscheria. Tutti i percorsi termineranno in largo San Giorgio/piazza Roma, dove da tradizione suoneranno gli “Onirica”, mentre alla partenza saranno presenti gli “Adrenalinea”.

Diverse anche le cantine vinicole che parteciperanno alla sedicesima edizione della “Lambruscolonga”: Gavioli Antica Cantina, Fondo Bozzole, Azienda Agricola Pezzuoli, Cantina Settecani, Paltrinieri, Giacobazzi Vini, Cantina della Volta, Vitivinicola Fangareggi, Cantine Virgili, Lebovitz, Cantina Puianello, Cantine Bassoli, Garuti Vini, cantina di Quistello, La Cantina di Carpi e Sorbara.

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017