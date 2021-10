Bomporto, 11enne investita da un furgone

BOMPORTO- Drammatico incidente intorno alle 7.40 di venerdì 29 ottobre a Bomporto. Un furgoncino ha travolto una giovane 11enne che stava attraversando la strada in via per Modena, all’intersezione con via della Pace.

Sono ancora in corso gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dello scontro, ma i primi controlli avrebbero appurato la velocità moderata del mezzo ed escluso particolari violazioni del conducente.

La giovane è stata soccorsa immediatamente e trasportata in eliambulanza all’ospedale Maggiore di Bologna: l’11enne non si troverebbe in pericolo di vita nonostante le diverse fratture.

Sul posto è intervenuta, per i rilievi, la polizia locale di Bomporto.

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017