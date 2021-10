Calcio a 5, in A2 prima sconfitta per Modena Cavezzo Futsal, in B ancora un successo per la Pro Patria San Felice

Dopo il successo contro Buldog Lucrezia all’esordio in campionato e il turno di riposo nella seconda giornata, arriva la prima sconfitta nel Girone B di Serie A2 di calcio a 5 per Modena Cavezzo Futsal, che, in trasferta, si deve arrendere 4-2 contro la capolista Città di Massa. Padroni di casa in vantaggio con Benlamrabet, lasciato libero su azione da angolo, poi, sempre nel primo tempo, arriva il pareggio di Ronaldo, abile a girarsi dopo avere recuperato palla e a battere il portiere di casa. Nel secondo tempo, il Città di Massa trova il nuovo vantaggio con Gonzalez, che scarica in rete una potente e precisa conclusione dalla distanza. Modena Cavezzo attacca alla ricerca del pareggio, ma si espone alle ripartenze dei toscani, che puniscono gli avversari con le reti del 3-1 e del 4-1, ancora con Benlamrabet, che firma, così, la personale doppietta, e con Quilez. Modena Cavezzo trova, poi, l’inutile rete del 4-2 con Dudu Costa.

Nel Girone B di Serie B, invece, continua il momento favorevole per la Pro Patria San Felice, che, nella terza giornata di campionato, trova il terzo successo consecutivo nelle prime tre giornate di campionato e supera per 4-3, in trasferta, Dolomiti Energia Rovereto, rimanendo, così, a punteggio pieno, in vetta alla classifica. Gara subito in salita per la formazione sanfeliciana, con l’1-0 segnato da Moufakir, che con un gran sinistro supera Kleber firmando il vantaggio del Rovereto. Trentini in pressione, pali ed errori di mira salvano la Pro Patria in più occasioni e così arriva il pari, con un’autorete da calcio d’angolo che rimette in sesto il risultato ma, a causa del sesto fallo dei giallorossi, arriva un libero per i padroni di casa: Moufakir lo segna, prima di fallire quello del possibile doppio vantaggio pochi secondi più tardi. È la svolta: Drago pareggia a inizio ripresa, ma a metà tempo Rovereto va sul 3-2 ancora con Moufakir. A Greco resta l’arma del portiere di movimento e, quando la sceglie, in pochi secondi arrivano un palo, un miracolo del portiere avversario e il 3-3 di El Madi, che poi, a meno tre dalla fine, ribalta il risultato segnando il 3-4 definitivo.

Serie A2, Girone B, risultati giornata 3:

Città di Massa – Modena Cavezzo Futsal 4-2

Fenice Venezia Mestre – Campello Motors CDM 1-5

Futsal Villorba – Buldog Lucrezia 5-6

Porto San Giorgio C5 – CS Gisinti Pistoia 3-4

Sampdoria Futsal – C.U.S. Ancona 6-2

VIS Gubbion – Sporting Altamarca Futsal 6-3

Riposa: Lenzi Automobil Prato

Serie A2, Girone B, classifica:

Campello Motors CDM 9

Città di Massa C5 9

CS Gisinti Pistoia 9

VIS Gubbio 4*

Modena Cavezzo Futsal 3*

Sampdoria Futsal 3

Buldog Lucrezia 3

Fenice Venzia Mestre 3

C.U.S. Ancona 3

Lenzi Automobili Prato 2*

Porto San Giorgio 1*

Sporting Altamarca Futsal 0*

Futsal Villorba 0

*una partita in meno

Serie B, Girone B, risultati giornata 3:

Athletic C5 – Fossolo 76 Calcio 6-8

Aposa Bologna – Russi 1-2

Dozzese – Olimpia Regium 3-5

Futsal Sassuolo – Futsal Cesena 2-7

Dolomiti Energia Rovereto – Pro Patria San Felice 3-4

Lavagna C5 – Sant’Agata Futsal 2-9

Serie B, Girone B, classifica:

Futsal Cesena 9

Fossolo 76 Calcio 9

Pro Patria San Felice 9

Olimpia Regium 9

Russi 9

Sant’Agata Futsal 4

Dozzese 4

Athletic C5 0

Aposa Bologna 0

Dolomiti Energia Rovereto 0

Futsal Sassuolo 0

Lavagna C5 0

