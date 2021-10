Calcio, Eccellenza: reti inviolate tra Rolo e Modenese

Termina a reti inviolate, nel Girone A di Eccellenza, il match di alta classifica tra la capolista Rolo e la Modenese, una gara equilibrata e intensa. La Modenese parte molto forte e al 2′ ha la prima grande occasione per passare in vantaggio con Falanelli che, davanti al portiere, non riesce a concretizzare un contropiede fulmineo. Per tutto l’arco della prima frazione di gioco non ci sono altre occasioni importanti, ma solo tanto agonismo. Nella ripresa, è sempre la Modenese a rendersi pericolosa più volte. Al 55′, Falanelli, servito da Alicchi, viene anticipato di un soffio dal portiere Neri. A metà secondo tempo, colpo di testa di Alicchi sul quale Neri compie un vero e proprio miracolo. All’80’, il direttore di gara assegna un rigore al Rolo per un presunto tocco di mano di Laino, che riceve anche la seconda ammonizione, su tiro di Fiocchi. Dal dischetto si presenta Lari che, però, angola troppo il tiro e colpisce il palo. Nei minuti finali, complice l’inferiorità numerica, la Modenese soffre ma grazie ad una solida difesa non concede nulla al Rolo con la partita che termina così in parità.

Il tabellino:

ROLO-MODENESE 0-0

Rolo: Neri, Ricaldone, Nocerino, Maletti, Marchesi, Tosi, Ranieri, Tamagnini (85’ Vezzani), Fiocchi, Lari, Porrini (70’ Paluan); A disposizione: Grigoli, Pignatti, Bagni, Saccardi, Scacchetti, Zuccati, Cremaschi, Vezzani, Paluan; All. Galantini

Modenese: Iattoni, Lo Bello, Posponi, Alicchi (83’ Malverti), Saetti, Laino, Pilia, Tardini, Capasso (62’ Ouattara), Falanelli (83’ Trotta), Serroukh (85’ Lusvarghi); A disposizione: Nicolosi, De Pietri, Caracci, Lusvarghi, Annovi, Riva, Malverti, Trotta, Ouattara; All. Fontana

Arbitro: Sig. Vietti di Parma

Ammoniti: Alicchi, Tosi, Posponi, Saetti

Espulsi: Laino (doppia ammonizione)

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017