Calcio, Modenese, poker al Bibbiano e seconda vittoria consecutiva

La Modenese conferma il suo ottimo stato di forma con una vittoria schiacciante in casa del Bibbiano. La miglior occasione del primo tempo è della squadra ospite, dopo due minuti, con Falanelli, che, innescato da Capasso, si trova davanti al portiere ma il suo tiro termina di poco a lato. Alla metà del primo tempo, punizione di Pilia e colpo di testa di Alicchi sul quale il portiere Rizzo compie un ottimo intervento. La partita si complica per il Bibbiano al 24’ quando Sekyere viene espulso per doppia ammonizione. Nel secondo tempo, la Modenese domina e trova il vantaggio al 47’ con un colpo di testa di Tardini, su corner battuto da Falanelli. Dieci minuti più tardi, sempre su calcio piazzato, Capasso raddoppia staccando più in alto di tutti a centro area. La formazione di mister Fontana non si accontenta e al 69’ trova il tris con Alicchi che segna su calcio di punizione, da posizione defilata. Tre minuti dopo, i gialloblù calano il poker con una rapida azione chiusa da un potente tiro di Falanelli che si va ad insaccare alla sinistra di Rizzo. All’80’ l’estremo difensore di casa si rende protagonista di una bella parata su un colpo di testa, da distanza ravvicinata, di Serroukh. Seconda vittoria consecutiva per la Modenese che si porta a 9 punti in classifica e rimane imbattuta in campionato.

Il tabellino:

Bibbiano San Polo-Modenese 0-4



Reti: 47’ Tardini, 57’ Capasso, 69’ Alicchi, 72’ Falanelli.



Bibbiano: Rizzo, Faye, Fiorentino (46’ Formisano), Sekyere, Santurro, Borghi, Raimondi (49’ Mori), Benassi (29’ Chierici), Kulluri, Ametta, Cilloni (64’ Panaro); A disposizione: Spaggiari, Mori, Fronteri, Panaro, Arezzo, Chierici, Durantini, Formisano, Talarico; All: Silvestri



Modenese: Iattoni, Lo Bello (85’ Annovi), Posponi, Alicchi (75’ Riva), Caracci, Laino, Pilia (71’ Malverti), Tardini, Capasso (65’ Trotta), Falanelli, Serroukh (85’ Andolina); A disposizione: Nicolosi, Andolina, Saetti, Lusvarghi, Annovi, Riva, Malverti, Trotta, Ouattara; All: Fontana



Arbitro: Sig. Gargano di Bologna

Ammoniti: Serroukh, Faye



Espulsi: Sekyere (B) per doppia ammonizione

