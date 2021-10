Calcio, Prima Categoria: il Ravarino ospita il Reggiolo

Tornano in campo per il quinto turno di campionato, in programma domenica 10 ottobre, le squadre del Girone D di Prima Categoria. Il Ravarino, reduce dalla prima vittoria stagionale, ottenuta domenica scorsa in casa contro il Masone, scenderà in campo, nuovamente davanti al proprio pubblico, contro il Reggiolo, in vetta alla classifica, insieme ad Atletic Cdr Mutina e Madonnina Calcio, a quota 9 punti.

Prima Categoria, Girone D, calendario giornata 5 (domenica 10 ottobre, ore 15.30):

Falkgalileo – Real Terre&Acqua

Galeazza – Polivalente San Damaso

Madonnina Calcio – Virtus Cibeno

Masone – United Carpi

Ravarino – Reggiolo

Sammartinese – Atletic Cdr Mutina

Riposa: Polisportiva Virtus Correggio

Prima Categoria, Girone D, classifica:

Atletic Cdr Mutina 9 *

Reggiolo 9

Madonnina Calcio 9

United Carpi 8

Polisportiva Virtus Correggio 7

Galeazza 6

Ravarino 5

Virtus Cibeno 4

Masone 3 *

Sammartinese 2

Real Terre&Acqua 2

Falkgalileo 1*

Polivalente San Damaso 0 *

*una partita in meno

