Calcio, Prima Categoria: successo casalingo contro lo United Carpi per il Ravarino

RAVARINO – Dopo la sconfitta interna contro il Reggiolo e il turno di riposo nell’ultima giornata, il Ravarino ritrova la via del successo, battendo per 2-0 in casa lo United Carpi, quarto in classifica, nel Girone D di Prima Categoria, nella settima giornata di campionato. Il vantaggio per i padroni di casa arriva poco prima del riposo, grazie ad un’autorete dello United Carpi. Il gol che chiude la partita, arriva, invece, nella ripresa, poco dopo l’ora di gioco. Nel complesso, tre punti meritati per il Ravarino, che ha controllato il gioco fin dai primi minuti. Inutile il forcing finale dello United Carpi, che, sotto di due reti, ha provato fino alla fine ad accorciare il risultato, senza successo. Il Ravarino sale così a quota 8 punti in classifica.

Prima Categoria, Girone D, risultati giornata 7:

Falkgalileo – Virtus Cibeno 2-3

Madonnina Calcio – Polivalente San Damaso 2-0

Masone – Atletic Cdr Mutina 0-7

Ravarino – United Carpi 2-0

Reggiolo – Real Terre&Acqua 1-0

Sammartinese – Polisportiva Virtus Correggio 1-1

Riposa: Galeazza

Prima Categoria, Girone D, classifica:

Atletic Cdr Mutina 18*

Reggiolo 18

Madonnina Calcio 12

United Carpi 11

Virtus Cibeno 10

Polisportiva Virtus Correggio 9*

Masone 9*

Ravarino 8*

Galeazza 6*

Sammartinese

Falkgalileo 4*

Polivalente San Damaso 4*

Real Terre&Acqua 2

*una partita in meno

