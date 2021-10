Calcio, Prima Categoria: turno di riposo per il Ravarino

Tornano in campo, domani, domenica 17 ottobre, alle ore 15.30, le squadre del Girone D di Prima Categoria, che saranno impegnate nelle gare valide per la sesta giornata di campionato. Turno di riposo, dopo la sconfitta interna contro il Reggiolo, per il Ravarino, nono in classifica, a quota 5 punti dopo 5 giornate.

Prima Categoria, Girone D, calendario giornata 6 (domenica 17 ottobre, ore 15.30):

Atletic Cdr – Galeazza

Polivalente San Damaso – Polisportiva Virtus Correggio

Real Terre&Acqua – Masone

Reggiolo – Falkgalileo

United Carpi – Madonnina Calcio

Virtus Cibeno – Sammartinese

Riposa: Ravarino

Prima Categoria, Girone D, classifica:

Atletic Cdr Mutina 12*

Reggiolo 12

Madonnina Calcio 9

United Carpi 8

Polisportiva Virtus Correggio 7*

Virtus Cibeno 7

Masone 6*

Galeazza 6

Ravarino 5

Falkgalileo 4*

Polivalente San Damaso 3*

Sammartinese 2

Real Terre&Acqua 2

*una partita in meno

