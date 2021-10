Calcio, Promozione: anticipo Quarantolese-La Pieve Nonantola. Cavezzo in trasferta a Castelnuovo

L’ottava giornata del Girone C di Promozione si apre sabato 30 ottobre con l’anticipo tra Quarantolese e La Pieve Nonantola, in programma alle ore 16. I granata hanno l’obiettivo di difendere la vetta della classifica dai tentativi di sorpasso o aggancio di Cavezzo, Ganaceto e Castelnuovo, mentre la Quarantolese, davanti al proprio pubblico, punta a sorprendere nuovamente dopo l’ottimo successo in trasferta (0-3) sul campo del Polinago dell’ultimo turno. Proprio due delle più immediate inseguitrici della capolista La Pieve Nonantola si scontreranno, invece, domenica pomeriggio, alle ore 14.30 (nuovo orario, a causa del passaggio dall’ora legale a quella solare): si tratta di Castelnuovo e Cavezzo. Gli uomini di mister Cantaroni, impegnati in trasferta, proveranno a replicare la vittoria della scorsa settimana contro la Solierese. Solierese che, invece, cercherà di rilanciarsi dopo la pesante sconfitta, allo stesso orario, in casa, contro la Virtus Camposanto, reduce dal ko per 2-0 contro il Ganaceto.

Promozione, Girone C, calendario giornata 8:

Sabato 30 ottobre, ore 16:

Quarantolese – La Pieve Nonantola

Domenica 31 ottobre, ore 14.30:

Castelnuovo – Cavezzo

Centese Calcio – Atletico Spm Calcio

Ganaceto – Casumaro

Persiceto 85 – Fiorano

Solierese – Virtus Camposanto

Riposa: Polinago

Promozione, Girone C, classifica:

La Pieve Nonantola 15*

Cavezzo 13*

Ganaceto13*

Castelnuovo 12

Polinago 11

Quarantolese 11

Virtus Camposanto 9

Casumaro 8

Atletico Spm Calcio 7*

Fiorano 7*

Solierese 7*

Centese Calcio 4*

Persiceto 85 1

*una partita in meno

