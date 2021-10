Torna l’ora solare: lancette indietro di un’ora nella notte tra sabato 30 e domenica 31 ottobre

Nella notte tra sabato 30 e domenica 31 ottobre, in Italia avverrà il consueto passaggio autunnale dall’ora legale all’ora solare. Alle ore 3 di domenica mattina, dunque, occorrerà spostare le lancette indietro di un’ora, alle ore 2. Nella notte tra sabato e domenica si guadagnerà, dunque, un’ora di sonno. Con l’ora solare, ci saranno 60 minuti di luce in più la mattina e la sera farà buio un’ora prima, con il sole che tramonterà in anticipo rispetto ad ora. L’ora solare ci accompagnerà per tutto l’autunno e l’inverno, fino all’inizio della primavera, quando, nel mese di marzo, tornerà l’ora legale.

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017