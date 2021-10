Calcio, Promozione: la capolista La Pieve Nonantola ospita il Polinago, Fiorano – Quarantolese

Tornano in campo, con la novità di un anticipo che si disputerà nel pomeriggio di oggi, sabato 9 ottobre, le squadre del Girone C di Promozione, per le gare del quinto turno di campionato. Dopo il successo casalingo contro il Cavezzo e l’eliminazione, arrivata in settimana, dalla Coppa Italia “Minetti”, per mano del Castellarano, La Pieve Nonantola, che guida la classifica a punteggio pieno, ospiterà un Polinago reduce dalla convincente vittoria contro la Virtus Camposanto (3-0) e terzo in classifica insieme alla Quarantolese, a quota 7 punti. Quarantolese che, invece, sarà impegnata in trasferta sul campo del Fiorano, ancora a 0 punti in classifica. La Virtus Camposanto, il Cavezzo e la Solierese, invece, sono chiamati a reagire dopo le sconfitte della scorsa settimana. La Virtus Camposanto affronterà in casa un Castelnuovo reduce dalla vittoria casalinga contro la Centese, il Cavezzo ospiterà il Persiceto 85, penultimo con un solo punto conquistato nelle prime 4 gare, mentre la Solierese è attesa dalla trasferta di Casumaro: le due squadre sono appaiate in classifica a quota 4 punti.

Promozione, Girone C, calendario giornata 5:

Sabato 9 ottobre, ore 15:

Atletico Smp Calcio – Ganaceto

Domenica 10 ottobre, ore 15.30:

Casumaro – Solierese

Cavezzo – Persiceto 85

Fiorano – Quarantolese

La Pieve Nonantola – Polinago

Virtus Camposanto – Castelnuovo

Riposa: Centese

Promozione, Girone C, classifica:

La Pieve Nonantola 12

Ganaceto 9 *

Polinago 7

Quarantolese 7

Cavezzo 6 *

Castelnuovo 6

Virtus Camposanto 6

Solierese 4 *

Casumaro 4

Atletico Spm Calcio 4

Centese Calcio 2

Persiceto 85 1

Fiorano 0 *

*una partita in meno

