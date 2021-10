Calcio, Seconda Categoria: scontri diretti per la Pol. Solarese e Vis S. Prospero, derby Folgore-Sanmartinese

Tornano in campo domenica 17 ottobre, alle ore 15.30, le squadre impegnate nei gironi E, G ed L di Seconda Categoria, per le gare valide per la quinta e sesta giornata di campionato.

Nel Girone E, due scontri diretti vedranno contrapporsi le prime quattro squadre della classifica. La capolista Polisportiva Solarese, infatti, affronterà in trasferta il Daino Santa Croce, terzo a due punti di distanza dalla formazione bomportese. La Vis San Prospero, quarta a pari punti con il Daino Santa Croce terzo, farà, invece, visita alla Villa d’Oro, seconda a un punto dalla vetta. Nelle altre gare, in programma il derby tutto mirandolese tra Folgore Mirandola e Sanmartinese, che, pur se appaiate in classifica a quota 6 punti, vivono due momenti opposti. La Sanmartinese, che giocherà in trasferta, è reduce, infatti, da due vittorie consecutive, dopo un inizio di campionato complicato; la Folgore, al contrario, viene da due ko uno dietro l’altro. Impegno casalingo, infine, per il Rivara, che ospiterà il Campogalliano, con cui condivide lo stesso numero di punti in classifica (7).

Nel Girone G, la Pol. Nonantola, finora inarrestabile con quattro vittorie nelle prime quattro gare, cercherà di tenere a distanza Pioppe Calcio e S. Anna, con un successo nella gara casalinga contro il Gaggio.

Nel Girone L, infine, lo Junior Finale, reduce dalla sconfitta casalinga contro la Dogatese, farà visita all’A.S.D. Ricci Francesco.

Seconda Categoria, Girone E, calendario giornata 6 (domenica 17 ottobre, ore 15.30):

4 Ville APS – Carpine 1954

Cabassi Union Carpi – Baracca Beach

Daino Santa Croce – Polisportiva Solarese

Folgore Mirandola – Sanmartinese

Novellara Sportiva – San Paolo

Rivara – Campogalliano

Villa d’Oro – Vis San Prospero

Seconda Categoria, Girone E, classifica:

Polisportiva Solarese 10

Villa d’Oro 9

Daino Santa Croce 8

Vis San Prospero 8

Baracacca Beach 8

Novellara Sportiva 7

Carpine 1954 7

Rivara 7

Campogalliano 7

Cabassi Union Carpi 7

San Paolo 6

Sanmartinese 6

Folgore Mirandola 6

4 Ville APS 3

Seconda Categoria, Girone G, calendario giornata 5 (domenica 17 ottobre, ore 15.30):

Calcara Samoggia – Crespo Calcio

Maranese – S. Anna

Monte San Pietro – Bazzanese Calcio 1923

Pol. Nonantola – Gaggio

Pioppe Calcio – United Montefredente

Piumazzo 1970 – Ponte Ronca

Zocca – Appennino 2000

Seconda Categoria, Girone G, classifica:

Pol. Nonantola 12

Pioppe Calcio 9

S. Anna 9

Ponte Ronca 7

Appennino 2000 7

Gaggio 7

United Montefredente 6

Maranese 6

Crespo Calcio 5

Monte San Ppietro 4

Piumazzo 1970 4

Zocca 3

Bazzanese Calcio 1

Calcara Samoggia 0

Seconda Categoria, Girone L, calendario giornata 5 (domenica 17 ottobre, ore 15.30):

Barco – Amici di Stefano 2017

Dogatese – Sorgente

Nuova Codigorese – Laghese

Ostellatese – Filo

Ricci Francesco – Junior Finale

Traghetto Molinella – Bondeno Calcio

Riposa: Santa Maria Codifiume

Seconda Categoria, Girone L, classifica:

Bondeno Calcio 12

Ostellatese 9*

Santa Maria Codifiume 9

Filo 7

Amici di Stefano 6

Ricci Francesco 6

Junior Finale 4*

Sorgente 4*

Laghese 4

Nuova Codigorese 3*

Dogatese 3

Traghetto Molinella 2

Barco 0

*una partita in meno

