Calcio, Terza Categoria: Medolla contro la Pol. Cognentese per la vetta, Concordia-Limidi

Scenderanno in campo domenica 31 ottobre, al nuovo orario delle 14.30, le squadre del Girone B (Modena) di Terza Categoria, per l’ottava giornata di campionato. Il Medolla, secondo in classifica a un punto dalla Virtus Mandrio prima, che riposerà in questo turno, sarà impegnato in trasferta sul campo della Polisportiva Cognentese. Il Concordia, invece, proverà a rifarsi dopo la batosta subita la scorsa settimana proprio contro la Virtus Mandrio (7-1), ospitando il Limidi, alla caccia di punti per rimanere nelle zone alte della classifica, dopo la convincente vittoria contro la Novese dell’ultimo turno. Novese che ospiterà una Gino Nasi, che, dopo una partenza a rilento, si sta mettendo in evidenza nelle ultime giornate. La Robur La Pieve, infine, cercherà la rivincita, dopo la sconfitta sul campo della Nuova Aurora, nella gara casalinga contro il Circolo Rinascita.

Terza Categoria, Girone B (Modena), calendario giornata 8 (domenica 31 ottobre, ore 14.30):

Concordia – Centro Polivalente Limidi

Cortilese – Reno Centese

Novese – Gino Nasi

Old Invicta – Nuova Aurora

Polisportiva Cognentese – Medolla

Robur La Pieve – Circolo Rinascita

Riposa: Virtus Mandrio

Terza Categoria, Girone B (Modena), classifica:

Virtus Mandrio 19

Medolla 18

Circolo Rinascita 15*

Centro Polivalente Limidi 13*

Nuova Aurora 9

Cortilese 9

Polisportiva Cognentese 8*

Reno Centese 8*

Robur La Pieve 7*

Gino Nasi 6*

Novese 4

Old Invicta 3*

Concordia Calcio 3

*una partita in meno

