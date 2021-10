Calcio, Terza Categoria: trasferta complicata per il Medolla, Concordia – Nuova Aurora

Al via domenica 3 ottobre la terza giornata del Girone B (Modena) di Terza Categoria, in cui sono impegnate diverse squadre della Bassa modenese. Medolla e Limidi, entrambe a punteggio pieno in testa alla classifica, affronteranno rispettivamente in trasferta Virtus Mandrio, anch’esso a quota 6 punti dopo due giornate, e in casa Reno Centese, nella gara posticipata alle ore 19. Impegno casalingo, invece, per il Concordia, reduce da una sconfitta nel derby contro il Medolla, che ospiterà la Nuova Aurora, ancora ferma a 0 punti in classifica. La Robur La Pieve, invece, sarà impegnata in trasferta sul campo della Cortilese per cercare di confermare i progressi mostrati in occasione del pareggio interno contro la Polisportiva Cognentese. Impegno casalingo contro il Circolo Rinascita, infine, per una Novese reduce dal successo in trasferta sul campo della Nuova Aurora.

Terza Categoria, Girone B (Modena), giornata 4 (domenica 3 ottobre):

Ore 15.30:

Concordia – Nuova Aurora

Cortilese – Robur La Pieve

Novese – Circolo Rinascita

Polisportiva Cognentese – Old Invicta

Virtus Mandrio – Medolla

Ore 19:

Centro Polivalente Limidi – Reno Centese

Riposa: G. Nasi

Terza Categoria, Girone B (Modena), classifica:

Medolla 6

Centro Polivalente Limidi 6

Virtus Mandrio 6

Old Invicta 3*

Circolo Rinascita 3

Novese 3

Concordia Calcio 3

Cortilese 3

Polisportiva Cognentese 1

Robur La Pieve 1

Reno Centese 0*

Nuova Aurora 0

Gino Nasi 0

