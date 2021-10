Cavezzo, insulti no vax alla sindaca Lisa Luppi

CAVEZZO- La sindaca di Cavezzo Lisa Luppi nel mirino del gruppo no vax che si fa chiamare “ViVi” per aver condiviso, qualche giorno fa, un articolo della Gazzetta in cui si raccontava l’attacco nei confronti di alcuni medici ai quali erano state tagliate le gomme dell’auto.

Il post ha scatenato una pioggia di commenti e messaggi contro la sindaca cavezzese, tanto da costringerla a bloccare la pagina, prima che il fiume no-vax andasse oltre.

Una sorte analoga è toccata anche al sindaco di di Castelfranco Giovanni Gargano, “colpevole” di aver denunciato la presenza nel Comune di volantini deliranti firmati da “ViVi”.

I due sindaci hanno presentato formale denuncia contro il gruppo no-vax “ViVi”.

