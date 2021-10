Con la collezione Thun Conad sostiene gli ospedali psichiatrici

MODENA- La collezione dei premi in punto vendita diventa un grande progetto di solidarietà.

Conad, a partire dal prossimo 1° novembre e fino al 12 dicembre, offrirà ai propri clienti una linea di 20 soggetti natalizi THUN da collezionare per l’addobbo e la decorazione.

Per ogni premio distribuito, Conad Nord Ovest devolverà 50 centesimi a sostegno di sei ospedali pediatrici presenti nei territori in cui la Cooperativa e i Soci operano ogni giorno.

“Conad Nord Ovest, quale impresa cooperativa, ha per sua natura una dimensione etica e sociale. Questa dimensione si concretizza nei suoi valori cardine quali la mutualità e la solidarietà, che sono alla base della nostra missione – spiega Valter Geri, presidente di Conad Nord Ovest – Anche quest’anno aderiamo con orgoglio a questa importante iniziativa, il nostro impegno è essere partecipi delle esigenze delle comunità in cui operiamo attraverso la sensibilità, le potenzialità e il lavoro quotidiano dei nostri Soci che, in virtù del loro forte legame con il territorio, sono in grado di conoscere e interpretare nuove tendenze di consumo ma anche dare risposta a necessità emergenti, come quelle degli ospedali”.

Attraverso questo progetto, Conad sostienei reparti pediatrici, dando un aiuto concreto a chi lavora ogni giorno per rendere la vita di tutti i bambini ricoverati il più normale possibile. In particolare, Conad Nord Ovest finanzierà i reparti pediatrici di sei ospedali: l’Ospedale pediatrico Gaslini di Genova, il Sant’Orsola di Bologna, Azienda Ospedaliera Brotzu di Cagliari, il Bambino Gesù di Roma, l’Ospedale Regina Margherita di Torino e la Fondazione Monasterio di Pisa.

Anche quest’anno in Emilia Conad Nord Ovest sarà al fianco dell’Ospedale pediatrico Sant’Orsola di Bologna, punto di riferimento nazionale ed internazionale per le patologie neurologiche in età infantile, devolvendo il ricavato dell’iniziativa per l’acquisto di due ecografi per il Pronto Soccorso pediatrico e per la Pediatria D’Urgenza che miglioreranno l’assistenza ai piccoli pazienti ricoverati.

La solidarietà abbraccerà anche la sostenibilità ambientale con la “THUN Collection”,un ulteriore iniziativa virtuosa di raccolta bollini promossa nei punti vendita Conad a partire dal 1° novembre e fino al 6 febbraio 2022. Questo collezionamento si caratterizza per una spiccata attenzione all’ambiente: i capi in spugna per il bagno proposti – un set di asciugamani, teli, tappeti e accappatoi – vantano una composizione mista, con l’80% di cotone e il 20% circa di “rPet”, ossia PET riciclato proveniente da bottiglie di plastica, come quelle dell’acqua minerale. Un piccolo gesto per sensibilizzare i consumatori alla tutela e alla salvaguardia ambientale.

L’impegno dedicato alle partnership sostenibili e, in particolare, alle iniziative di fidelizzazione a sostegno dell’ambiente e delle persone, rientra nel grande progetto di sostenibilità di Conad “Sosteniamo il futuro”, basato su tre dimensioni fondamentali dell’agire quotidiano dell’insegna: rispetto dell’ambiente, attenzione alle persone e alle comunità, valorizzazione del tessuto imprenditoriale e del territorio italiano.

“Con tutto il Cuore” – la campagna solidale che sostiene gli ospedali pediatrici

La campagna Con tutto il Cuore vede da tempo impegnata Conad Nord Ovest a fianco di importanti ospedali pediatrici italiani. Grazie alla generosità dei numerosi clienti solo nell’ultima edizione sono stati donati complessivamente 400mila euro a favore di importanti realtà pediatriche del territorio di competenza di Conad Nord Ovest. In sette edizioni la campagna ha donato complessivamente ben 2,55 milioni di euro a favore di: Ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma, Ospedale pediatrico Microcitemico e e Azienda Ospedaliera Brotzu di Cagliari, Azienda ospedaliero universitaria Meyer di

Firenze, Fondazione Toscana Gabriele Monasterio di Pisa e Fondazione Santa Maria Nuova di Firenze a cui si sono aggiunti l’Istituto Giannina Gaslini di Genova (dal 2019), il Policlinico Sant’Orsola di Bologna e la Fondazione Ospedale Regina Margherita di Torino (dal 2020).