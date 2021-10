Coronavirus, i comuni di Cavezzo e Novi tornano Covid free

CAVEZZO, NOVI DI MODENA- Due buone notizie arrivano dal consueto aggiornamento quotidiano sulla situazione legata alla pandemia da Coronavirus nel territorio modenese. I comuni di Cavezzo e Novi di Modena, infatti, rendono noto di essere a tutti gli effetti tornati Covid free. Nella pagina Facebook del gruppo comunale dei volontari della Protezione Civile di Cavezzo si legge, infatti, che, nella giornata di martedì 26 ottobre, a Cavezzo non risulta nessun positivo al Coronavirus, nessun ricoverato per Covid e nessuno in isolamento precauzionale.

Anche il Comune di Novi di Modena comunica, attraverso la propria pagina Facebook, di aver finalmente raggiunto la soglia degli 0 contagi.

