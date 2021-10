Dal 29 ottobre al 1° novembre prima edizione del concorso di pittura “San Prospero in Arte”

SAN PROSPERO – Grazie al contributo della Regione Emilia-Romagna, nell’ambito del progetto Botteghe delle arti, il Comune di San Prospero ha indetto la 1^ edizione del concorso di pittura San Prospero in Arte. Il concorso, a tema “Sguardo libero al territorio” di libera interpretazione e stile, si svolgerà presso le sale della Foresteria Cavicchioli a San Prospero (MO) da domenica 31 ottobre a lunedì 1° novembre 2021. Parteciperanno 60 tra artisti, pittori, acquerellisti, grafici italiani e stranieri.

Le circa 70 opere in mostra resteranno esposte al pubblico lunedì 1° novembre, dalle ore 10.00 alle 17.00, e i visitatori potranno votare l’opera preferita aiutando uno dei partecipanti a vincere il Premio del Pubblico. Ci sarà anche un Premio fuori dal Comune per premiare gli artisti che vengono da lontano. Una giuria qualificata provvederà all’assegnazione degli altri riconoscimenti messi a disposizione dagli sponsor Azienda Torex e Foresteria Cavicchioli, oltre ad altri premi in buoni acquisto, prodotti del territorio, targhe e attestati di merito.

La cerimonia di premiazione avverrà lunedì 1 novembre dalle ore 17.30 alla presenza del sindaco di San Prospero, Sauro Borghi, e delle autorità locali e regionali, il tutto in collaborazione con l’Associazione Culturale d’Arte Galleria Onirica. Ospite della manifestazione l’artista e Maestra di pittura e arti plastiche Carla Costantini, cittadina sanprosperese che per l’occasione esporrà il suo pavone bianco in ceramica Raku. Ad immortalare la manifestazione sarà presente la fotografa del circolo

Colibrì, Miriam Bergonzini. L’evento sarà ad ingresso libero, con l’obbligo del Green pass e della mascherina. Per informazioni telefonare al 328 8662152

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017