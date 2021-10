Finale Emilia, Mattia Veronesi replica al Pd: “Disponibili al dialogo ma non siamo sudditi di nessuno”

FINALE EMILIA-Il consigliere finalese del MoVimento 5 Stelle Mattia Veronesi non chiude la porta al Pd: commenta così la vittoria di Marco Poletti e le dichiarazioni di Simone e Matteo Silvestri:

“Abbiamo incontrato il neosindaco Marco Poletti prima della sua vittoria al ballottaggio – scrive Veronesi – e abbiamo riscontrato una volontà di dialogo. Non abbiamo però riscontrato una piena disponibilità ad abbracciare i nostri temi cardine. Confermiamo la nostra apertura e siamo per la costruzione dei ponti, a patto che le fondamenta siano solide e condivise”.

La posizione del consigliere pentastellato giunge dopo l’apertura di Simone e Matteo Silvestri (Pd).

“Condividiamo la linea di servire il bene della comunità – precisa Veronesi – e ribadiamo che la nostra posizione non è cambiata. Esentarsi da possibili critiche vuol dire credersi perfetti, il che non può esistere. Innovarsi e rinnovarsi anche ascoltando i diversi punti di vista sicuramente è il sale per un confronto costruttivo. Siamo scesi in campo per i cittadini di Finale e di tutta l’Area Nord.

Non ci fermiamo e porteremo in fondo il nostro impegno con chi desidera trovare punti di convergenza o da soli se necessario. Se con Poletti e con il centrosinistra vi saranno punti di contatto sul nostro programma siamo disponibili a un dialogo costruttivo nell’interesse dei cittadini, disponibili al dialogo nel rispetto dei ruoli e delle autonomie di tutti: senza rapporti di sudditanza con nessuno”.