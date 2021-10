Furto in un centro commerciale, arrestato 44enne già ricercato per tentata rapina

CASTELFRANCO EMILIA – Nel tardo pomeriggio di lunedì 11 ottobre, i Carabinieri della Tenenza di Castelfranco Emilia e della Stazione di Modena Principale sono intervenuti presso un supermercato di Castelfranco Emilia, dove poco prima due uomini avevano rubato alcuni generi alimentari per un valore di circa 50 euro. Dopo il furto, uno era riuscito ad allontanarsi, mentre il secondo era stato bloccato dal personale della sicurezza. I Carabinieri intervenuti hanno scoperto che l’uomo era anche destinatario di un ordine di carcerazione emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali di Bologna, dovendo espiare una pena di oltre nove mesi di reclusione per una tentata rapina commessa a Bologna il 22 giugno 2020. L’uomo, un 44enne straniero, è stato arrestato in esecuzione del provvedimento restrittivo e denunciato alla Procura della Repubblica di Modena per il furto aggravato. I generi alimentari sono stati recuperati e restituiti.

