Green Pass obbligatorio al lavoro, il punto della situazione nella Bassa modenese

Treni sospesi, bus introvabili, visite mediche saltate, caos nelle aziende? Cosa sta succedendo sul nostro territorio nel giorno dell’entrata in vigore dell’obbligo di Green Pass sul luogo di lavoro?

E’ scattato oggi, venerdì 15 ottobre, in tutta Italia, l’obbligo di Green Pass sul posto di lavoro, sia nel settore pubblico che in quello privato. Nei giorni scorsi, a livello nazionale e locale, si temevano grandi difficoltà soprattutto nel settore dei trasporti pubblici, del trasporto merci e delle attività portuali, legate alla percentuale di lavoratori che non possiedono il Green Pass.

A livello nazionale, la situazione sembra, tuttavia, essere sotto controllo: al porto di Trieste è in corso uno sciopero da parte dei lavoratori contrari all’obbligatorietà del Green Pass, ma il presidente del Coordinamento dei lavoratori portuali ha dichiarato che si tratta “solo un presidio. Consentiremo l’entrata a tutti i lavoratori”.

A livello locale, invece, per quanto riguarda il trasporto pubblico nella Bassa modenese, Seta ha tranquillizzato, nella giornata di ieri, sul fatto che solo poche decine di autisti (sui circa 800 totali in forza all’azienda) hanno comunicato di non possedere il Green Pass. Alcuni disagi sono, comunque, possibili nella giornata odierna, ma circoscritti a livello locale. In particolare, comunica Seta, le corse più a rischio, per quanto riguarda il servizio extraurbano nella Bassa modenese, sono quelle delle linee Mirandola-Modena, Mirandola-Carpi, Concordia-Mirandola e Carpi-Modena (qui informazioni più dettagliate). Linea Carpi-Modena che ha subito variazioni anche a livello ferroviario, come ha comunicato Ferrovie dello Stato, spiegando che la programmazione di alcuni treni ha subito delle variazioni. Nessun disagio, invece, al momento, fa sapere Trenitalia, per quanto riguarda la linea Bologna-Verona.

Per quanto riguarda, invece, le aziende della Bassa modenese, Cgil Modena fa sapere che non sono stati segnalati particolari problemi, nella mattinata di venerdì 15 ottobre, nello svolgimento delle attività in relazione all’obbligo del Green Pass sul luogo di lavoro.

