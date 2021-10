Hockey in line, Scomed Bomporto vittoriosi in Coppa Emilia nelle categorie Under 12 e Under 14

BOMPORTO – E’ stato un autentico trionfo per gli Scomed Bomoporto quello di domenica 24 ottobre, quando, a Bomporto, presso il nuovissimo centro di pattinaggio, si è disputata la Coppa Emilia. La società bomportese ha partecipato al torneo con le formazioni Under 12 e Under 14, centrando il successo pieno in entrambe le categorie. Fra le tante eccellenze sportive, nel corso della giornata si sono distinti per l’occasione gli atleti Susanna Lumia, al debutto, ed Emanuele Corazzari. Ottimo il lavoro dei tecnici William Prandini e Gabriele Sala, che in pochi mesi sono riusciti a portare le formazioni ad un eccellente livello agonistico. Questi i risultati:

Under 12:

SCOMED BOMPORTO-FERRARA 7-6 Per gli Scomed Bomporto goal di : 6 ALLEGRETTI 1 VERGARI F.)

SCOMED BOMPORTO-GUFI PARMA 18-1 Per i Scomed Bomporto goal di : 3 ALLEGRETTI- VERGARI F.-VECCHI-RAIMONDI-2 GAVIOLI-SANTAGIULIANA-VERGARI G.

Classifica:

Primo posto SCOMED BOMPORTO

Secondo posto FERRARA

Terzo posto GUFI PARMA

Under 14:

SCOMED BOMPORTO-FERRARA- 4-2 Per i Scomed Bomporto goal di : (2 ALLEGRETTI-BERGAMINI A.

SCOMED BOMPORTO-GUFI PARMA 8-2 Per i Scomed Bomporto goal di : 2 ALLEGRETTI-TOMASINI- 1 IDRIZOSKI-CIPRIANO-BERGAMINI-RAIMONDI

Classifica:

Primo posto SCOMED BOMPORTO

Secondo posto FERRARA

Terzo posto GUFI PARMA

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017