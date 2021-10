Laura Gilioli: “Gli animali? Veri e propri dottori dell’anima”

MIRANDOLA – Lo scorso 31 luglio è stato inaugurato il canile intercomunale di Mirandola, dopo il progetto di ampliamento concluso nel 2020, ed eseguito seguendo le linee guida e i requisiti strutturali richiesti dalla Regione Emilia-Romagna, all’avanguardia nella tutela del benessere degli animali.

“Non è facile entrare in canile. Entrarci però, è un regalo che ci si deve fare per scoprire molte cose sui cani, ma moltissime anche su se stessi” – parola di Laura, volontaria per amore!

Da quanto tempo vivi il canile come volontaria?

“Faccio la volontaria qui a Mirandola da 5 anni; ho cominciato per distrarmi da una grossa delusione e tra cani e gatti sono rinata! La passione per gli animali è nata con me, li ho sempre amati tutti. Da piccola guardavo solo cartoni o libri con animali e qualsiasi animale io incontrassi dovevo accarezzarlo. Quando entri in canile dimentichi tutti i problemi che hai al di fuori perché lo scambio reciproco di affetto e sostegno che avviene con gli animali, porta enormi benefici a entrambi”

Benefici enormi proprio come nella Pet Therapy, è corretto?

“Si. Oggi la Pet Therapy viene applicata in svariati settori socio-assistenziali, tra i quali case di riposo, ospedali e comunità di recupero. E’ ormai noto che prendersi cura di un animale calma l’ansia, trasmette calore affettivo e aiuta a superare lo stress. Interazioni positive del rapporto uomo-animale, consentono di ottenere il miglioramento di svariati disturbi e di ottenere proprio enormi benefici”

Quali caratteristiche deve avere un volontario tipo?

“Il volontario tipo innanzitutto deve essere una persona sensibile. Se non lo sei difficilmente puoi capire quel mondo. Altre caratteristiche fondamentali sono l’essere disponibile e flessibile e non avere problemi a sporcarsi le mani! Certo non è facile perchè il canile occupa tante ore della nostra vita e capita di dover rinunciare a qualche impegno personale per essere presenti. Sacrifici però ampiamente ripagati se credi in quello che fai”

Cosa è cambiato con la pandemia?

La pandemia ha favorito le adozioni. Parecchie persone hanno approfittato del tempo a casa per dedicarsi ad un animale. Abbiamo avuto un sacco di adozioni sia di cani che di gatti. Quindi a noi ha giovato. Le adozioni ovviamente vengono tutte verificate nel tempo.

Un appello a chi ci legge?

Speriamo che con l’autunno riprendano le adozioni perchè complice il periodo estivo, siamo un po’ fermi … Vi aspettiamo!

