Lutto a Mirandola per la scomparsa della giovane insegnante del liceo “Luosi-Pico” Elena Pellegrini

MIRANDOLA – Lutto a Mirandola per la scomparsa della giovane insegnante, di soli 26 anni, del liceo cittadino “Luosi-Pico”, Elena Pellegrini, avvenuta sabato 23 ottobre. La giovane insegnante di spagnolo, originaria di Milano, ma trasferitasi a Maranello per amore, al momento della morte si trovava in Trentino per praticare ‘bouldering’, tecnica di arrampicata sui grossi massi rocciosi. Elena si è, però, allontanata dal gruppo di amici con cui si trovava ed è stata trovata riversa a terra sul greto del fiume Chiese, probabilmente in seguito ad una caduta in un punto scosceso. La causa della morte è stato un violento trauma cranico.

Il sindaco di Mirandola, Alberto Greco, e l’assessore all’Istruzione, Marina Marchi, esprimono a nome dell’Amministrazione comunale mirandolese il cordoglio per l’improvvisa scomparsa dell’insegnante: “Le nostre sentite condoglianze alla famiglia. Ci stringiamo ai docenti che l’hanno avuta come collega e ai ragazzi di cui è stata insegnante, che la ricordano come una persona piena di passione e di entusiasmo”.

