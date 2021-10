Mirandola, al via i lavori di manutenzione stradale in via Pinzone

MIRANDOLA – Hanno preso il via nella mattinata di giovedì 14 ottobre, a Mirandola, i lavori di messa in sicurezza della sede stradale in via Pinzone. L’intervento, si legge nel post pubblicato dall’Amministrazione comunale di Mirandola sulla propria pagina Facebook, prevede il rifacimento di parte della sede stradale e lavori di manutenzione delle strade bianche. Di seguito, alcune immagini dei lavori attualmente in corso:

