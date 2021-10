Mirandola, fioriere utilizzate come cestini dei rifiuti: interviene l’Amministrazione comunale

“Sicuramente, un pizzico di rispetto in più, non guasterebbe. Sono diverse le fioriere che l’Amministrazione ha provveduto a collocare all’inizio del vialetto che costeggia il castello dei Pico in piazza Costituente, al fine di ampliare l’area pedonale. Duole constatare però il loro “utilizzo diverso” da quello pensato in origine: da panchine improvvisate, a cestini raccogli rifiuti. Per tacere del fatto che in due di esse, sono state completamente asportate e strappate, le sei piantine che si era provveduto a collocare al loro interno”.