Mirandola, Fratelli d’Italia vota contro alla variazione di bilancio: “Nemmeno un confronto, inaccettabile”

MIRANDOLA – Attraverso una nota stampa, il consigliere comunale di Mirandola di Fratelli d’Italia, Marian Lugli, spiega le ragioni del voto contrario, da parte di Fratelli d’Italia, partito che fa parte della maggioranza che sostiene il sindaco Greco, alla variazione di bilancio:

“Non ci è stata data la possibilità di porre domande all’assessore al Bilancio, non hanno tenuto in considerazione Fratelli d’Italia nell’elaborazione della variazione di bilancio, ma non solo: anche per quanto riguarda le frazioni, il centro storico, e l’organizzazione del Memoria Festival, che si è distinto come somma di relatori di una sola corrente politica, tra i quali spiccava anche il prof. Montanari, che ha messo in discussione anche il dibattito sulle foibe attaccando l’attuale destra italiana accusata di fascismo. Ma non solo; non abbiamo avuto la possibilità di dire la nostra sulle politiche sociali, giovanili, sullo sport. Questa maggioranza monocolore non si è aperta al confronto, ma anzi ha fatto l’esatto contrario, escludendo ancora una volta Fratelli d’Italia, elemento fondamentale e leale nel sostegno alla maggioranza. Un sostegno che non incondizionato, tutt’altro. Fratelli d’Italia chiede che l’Amministrazione sia coerente con l’impegno assunto con i cittadini e con gli alleati di governo, dando vita alla realizzazione del programma elettorale che tanti mirandolesi e residenti di frazione attendono dopo le votazione di 2 anni fa. Il nostro futuro appoggio, oltre che al coinvolgimento di Fratelli d’Italia nelle scelte strategiche per la città si misurerà anche con la capacità della Giunta di mantenere le promesse assunte in campagna elettorale. Cosa che fino ad ora non è, in buona parte, successa”.