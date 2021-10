Mirandola, Ganzerli (Pd): “Realizzare rete di ciclabili per unire le frazioni al capoluogo”

MIRANDOLA – Con una mozione, il capogruppo del Partito democratico mirandolese, Roberto Ganzerli, invita l’Amministrazione a creare piste ciclabili che uniscano le frazioni a Mirandola. Di seguito, la nota stampa:

“Realizzare una rete di ciclabili che uniscano le frazioni di Mirandola al capoluogo sfruttando la Ciclovia del Sole, per favorire un cicloturismo che permetta di visitare e vivere la zona delle Valli mirandolesi. È il contenuto di una mozione presentata dal gruppo consigliare Pd Mirandola, a firma Roberto Ganzerli, con cui si impegna la giunta a finanziare direttamente, o con risorse trasferite per i prossimi cinque anni, la realizzazione delle ciclabili; elaborando al tempo stesso, partendo dal Progetto Valli, un piano di promozione dei territori frazionali e del cicloturismo con servizi, opportunità sui percorsi, programmi di iniziative e pacchetti turistici. “La Ciclovia del Sole nel tratto mirandolese deve essere considerata come una dorsale – afferma il capogruppo Pd Mirandola Roberto Ganzerli –, l’obiettivo è collegare alla Ciclovia Tramuschio, poi S.Martino Spino e Gavello fino a Quarantoli, congiungere Ponte San Pellegrino e Mortizzuolo e infine collegare San Giacomo Roncole attraverso la Chico Mendes e viale Gramsci. Questo significherebbe costruire una rete connettivale che unisce e compatta tutto il territorio comunale.

Una prima progettazione di massima era stata realizzata dall’amministrazione precedente con un incarico esterno. Serve quindi completarla con investimenti importanti nei prossimi cinque anni da parte del Comune uniti alla capacità di partecipare a bandi regionali ed europei per acquisire finanziamenti pubblici. Si può partire da lì per ridare visibilità alle comunità frazionali dimenticate e per realizzare una forte connettività delle frazioni al capoluogo di Mirandola. Per questo – conclude Ganzerli – impegniamo la giunta a promuovere nelle sedi opportune il congiungimento della Ciclovia del Sole anche con la rete di ciclabili mantovane e a inserire il progetto di realizzazione delle ciclabili e il piano di promozione nel bilancio pluriennale 22/24”.