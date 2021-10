Mirandola, scontro tra un’auto e una bicicletta in viale Gramsci

MIRANDOLA – Incidente senza gravi conseguenze nel pomeriggio di giovedì 28 ottobre in viale Gramsci, a Mirandola. Un ciclista ha urtato un’auto che procedeva nella sua stessa direzione, cadendo a terra. È stato trasportato presso il locale ospedale per accertamenti.

Erano da poco passate le ore 16.00 – informa l’Amministrazione comunale tramite una nota stampa – quando, su viale Gramsci, immediatamente dopo la rotatoria che interseca via 2 Giugno, un uomo di origine moldava – F. G. le sue iniziali, di circa una sessantina d’anni – in sella alla sua bicicletta, ha attraversato la carreggiata in direzione nord-sud, andando ad urtare un’autovettura che procedeva in quel momento verso la stazione ferroviaria di Cividale. A seguito dell’impatto con l’automezzo l’uomo ha perso il controllo della bicicletta cadendo a terra.

Immediatamente avvisati i soccorsi, sul posto sono giunte una pattuglia della Polizia Locale del presidio di Mirandola, un’autoambulanza ed un’automedica dall’ospedale mirandolese Santa Maria Bianca per prestare soccorso al ferito. Per l’uomo, non in condizioni di pericolo di vita, è stato, comunque, predisposto il trasporto presso il nosocomio locale per ulteriori accertamenti. Le cause del sinistro sono al vaglio degli operatori della Polizia Locale.

