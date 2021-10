Modenese, la prima vittoria stagionale arriva a Felino con una doppietta di Falanelli

Prima vittoria stagionale per la Modenese, che si impone 2-1 in casa del Felino nel Girone A di Eccellenza. Primo tempo dominato dalla squadra ospite che, al termine dei primi quarantacinque minuti di gioco, si trova in vantaggio di due gol. Mattatore di giornata Andrea Falanelli, che al 15’ segna su calcio di rigore e al 38’ sigla la doppietta personale con un diagonale rasoterra che batte il portiere avversario. Nella ripresa, il Felino riesce ad accorciare le distanze al 52’: sugli sviluppi di un calcio d’angolo arriva Iaquinta che, solo in area di rigore, segna con il destro. Al 60’ Falanelli ha l’occasione di siglare la tripletta, ma questa volta dal dischetto fallisce con Terzi che intuisce il tiro dagli undici metri e tiene in partita i suoi. Al 70’, ancora Falanelli protagonista, ma il direttore di annulla il suo gol di testa per una posizione di fuorigioco. La Modenese ha altre occasioni, con Serroukh e Ouattara, per allungare il vantaggio ma non riesce a sfruttarle. I padroni di casa, invece, cercano il pari con insistenza, ma la retroguardia gialloblù regge ottimamente, concedendo poco. La squadra di mister Fontana vince e si porta così a quota 6 punti in classifica.

Al termine della sfida ha parlato il mister della Modenese, Mirco Fontana: “Siamo una squadra che sta ancora cercando un equilibrio. Creiamo tante occasioni, ma allo stesso tempo siamo ingenui e tendiamo a far riaprire le partite agli avversari. Così come domenica scorsa, siamo andati in vantaggio di due gol e non l’abbiamo chiusa. Poi, ci sono state occasioni sia da una parte che dall’altra. Noi abbiamo sbagliato un rigore, un gol annullato e in alcune circostanze poteva arrivare la beffa perché abbiamo rischiato di subire il pareggio. Finalmente siamo riusciti ad ottenere la vittoria, i tre punti sono meritati. Questo girone è veramente molto difficile, ogni partita è complicata. Il nostro obiettivo principale è la salvezza, evitando i playout, poi qualsiasi cosa verrà in più sarà tutto guadagnato. Adesso, però, dobbiamo proseguire su questa strada e continuare a mettere fieno in cascina”.

Il tabellino:



Felino-Modenese 1-2

Reti: 15’ rig., 38′ Falanelli (M) 52’ Iaquinta (F).

Felino: Terzi, Pasini (75’ Tofani), Di Giuseppe (69’ Tinterri), Gelmini, Traore (82’ Lattuca), Di Cosmo, Lieggi (75’ Mbengue), Riccardi (75’ Adofo), Curci, Sarr, Iaquinta; A disposizione: Bumbac, Lattuca, Mbengue, Stopelli, Adofo, Tinterri, Palma, Tofani, Vecchi; All. Abbati

Modenese: Nicolosi, Lo Bello, Posponi, Alicchi, Caracci, Laino, Pilia (90’ Annovi), Tardini, Serroukh (87’ Riva), Falanelli (88’ Trotta), Capasso (70’ Ouattara); A disposizione: Iattoni, Altilia, Andolina, Annovi, Malverti, Saetti, Riva, Trotta, Ouattara; All. Fontana

Arbitro: Sig. Corradi di Brescia

Ammoniti: Lo Bello, Di Cosmo, Riccardi, Traore, Di Giuseppe, Posponi

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017