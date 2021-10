Rosamaria Papaleo nuova segretaria della Cisl Emilia Centrale

Rosamaria Papaleo è la nuova segretaria generale della Cisl Emilia Centrale. È la prima donna a ricoprire questo incarico nella storia della Cisl di Modena, la seconda nella storia della Cisl di Reggio, dalla cui fusione è nata nel 2013 la Cisl Emilia Centrale.

Papaleo è stata eletta nella mattinata di giovedì 28 ottobre dal consiglio generale del sindacato di palazzo Europa, al quale sono intervenuti anche il segretario nazionale Cisl, Luigi Sbarra, e quello regionale, Filippo Pieri.

Sostituisce William Ballotta che, dopo aver guidato la Cisl di Modena dal 2011 e la Cisl Emilia Centrale dal 2015, ha rassegnato le dimissioni in quanto l’8 ottobre è entrato nella segreteria regionale Cisl.

Sbarra ha ringraziato Balotta e la Cisl Emilia Centrale per il grande lavoro fatto in questi anni. «Siete davvero un modello di innovazione che unisce rappresentanza, solidarietà, prossimità e confederalità. Valori tanto più importanti in questa fase difficile. Auguri di buon lavoro a Rosamaria Papaleo. È una dirigente competente, preparata e determinata che renderà ancora più forte e inclusiva questa importante struttura sindacale».

Completano la segreteria Cisl Emilia Centrale Domenico Chiatto e Andrea Sirianni.

Nata 46 anni fa a Potenza, residente a Reggio Emilia e coniugata, Rosamaria Papaleo ha preso la maturità classica e si è laureata in giurisprudenza all’Università Federico II di Napoli.

Ha frequentato un master in diritto di famiglia e diritto degli enti locali. Dal 2003 al 2008 ha esercitato la professione di avvocato.

Nell’autunno 2008 si è trasferita a Reggio Emilia per lavorare come ispettore del Ministero del Lavoro. Iscritta alla Cisl dal 2008, nel 2010 è diventata operatrice a tempo parziale della Cisl Funzione pubblica con delega agli enti centrali (ministeri, enti pubblici non economici e agenzie fiscali). Dal 2017 lavora a tempo pieno nel sindacato come componente della segretaria Cisl Emilia Centrale, dove si occupa soprattutto di giovani, pari opportunità, servizi, funzione pubblica, mercato del lavoro e amministrazione.

Da oggi Rosamaria Papaleo ha la guida della Cisl più grande in Emilia-Romagna e la settima in Italia.

«È una grossa responsabilità, ma credo nei valori della Cisl: democrazia, autonomia, partecipazione, solidarietà, contrattazione, concertazione, sussidiarietà. Sono valori forti che – ricorda Papaleo – ci hanno contraddistinto sin dalla fondazione e che oggi assumono un significato ancora maggiore, sia a seguito della crisi sanitaria e sociale che stiamo vivendo, sia alla luce degli ultimi accadimenti che hanno visto attaccare la democrazia del nostro Paese. Proprio questi episodi – conclude la nuova segretaria generale della Cisl Emilia Centrale – ci hanno portato a invocare un grande patto sociale con il governo e con le rappresentanze sane del nostro Paese».

