Sciocolà 2021, l’aceto balsamico di Modena ospite d’onore

MODENA – L’Aceto Balsamico di Modena sarà il grande protagonista della terza edizione di Sciocolà, il Festival del cioccolato promosso da CNA Modena e patrocinato dalla Regione Emilia-Romagna e dal Comune di Modena, organizzato da SGP Grandi Eventi in partnership con Acai, che si tiene da dopodomani, 29 ottobre, fino al 1° novembre, tra le vie del centro di Modena. I protagonisti di questa edizione sono le due eccellenze gastronomiche del territorio modenese: l’Aceto Balsamico di Modena IGP e l’Aceto Balsamico Tradizionale di Modena DOP.

Un connubio che unisce due prodotti della tradizione italiana, cioccolato e Balsamico appunto, entrambi accomunati oltre che da una storia antichissima anche dalle molteplicità proprietà benefiche: antiaging ricco di flavonoidi, responsabile del buonumore, antinfiammatorio, stimolante ed energizzante grazie alla teobromina il primo; antiossidante e coadiuvante dell’assorbimento di calcio e magnesio il secondo.

Insieme per un viaggio sensoriale lungo quattro giorni tra appuntamenti, showcooking e degustazioni che inizia tra gli stand della Via Emilia Centro e Corso Duomo e che prosegue al PalaSciocolà in Piazza Matteotti e nei ristoranti di Modena, dove attraverso i menù ci si potrà addentrare in un percorso gastronomico-culturale alla scoperta delle eccellenze modenesi. Attraverso una selezione di piatti estrosi, dal riso integrale basmati con Balsamico e scaglie di extra fondente agli gnocchi con impasto al cioccolato conditi con crema di parmigiano e Balsamico, dalla torta Sacher con lamponi e crema di Balsamico alla torta della nonna con cioccolato e gocce di balsamico, fino al mascarpone con torta al cioccolato servito con gocce al balsamico.

Il programma – L’ombelico del mondo per quattro giorni sarà il PalaSciocolà che sorgerà in Piazza Matteotti, attorno al quale – a fargli da cornice – ci saranno esposte le opere d’arte in cioccolato del Mastro Cioccolatiere Mirco Della Vecchia, dedicate all’Aceto Balsamico di Modena IGP e Tradizionale DOP, riproducenti una batteria di Botti, le bottigliette del Consorzio Tutela Aceto Balsamico di Modena e del Consorzio Tutela Aceto Balsamico Tradizionale di Modena e la Maxi Tavoletta interamente di cioccolato. All’interno del PalaSciocolà, una réunion dei migliori maestri cioccolatieri e pasticceri provenienti da tutta Italia, intenti a far apprezzare e conoscere ai visitatori il cioccolato in tutte le sue declinazioni con l’Aceto Balsamico di Modena e, ogni giorno, showcooking con gli chef del Consorzio Modena a Tavola, che cucineranno piatti celebrativi del connubio tra cioccolato e Aceto Balsamico di Modena. Gli eventi “unici” da segnare in agenda, saranno tre speciali showcooking: il 29 ottobre alle 18 con la cuoca scrittrice, blogger, visualchef, visualfoodist e visualfood trainer Gabriella Gasparini “Nosterchef” per una preparazione live con degustazione finale di piatti originali ed innovativi tra profumi e sapori di cioccolato e Balsamico. Il 30 ottobre alle 11 invece, la chef Alessia Morabito cucinerà una ricetta gourmet a quattro mani di ispirazione orientale con lo chef Francesco Rompianesi. Lunedì 1° novembre alle 14.30 sarà infine la volta del foodblogger Tiziano Mangiapia, alias Orsobalsamico che proporrà due ricette, una dolce e una salata.

Tra le degustazioni, da non perdere venerdì 29 ottobre sempre al PalaSciocolà, alle 15 e alle 16.30, quella dedicata al panettone di Ivan D’Avino con cioccolato e Aceto Balsamico di Modena, mentre alle ore 20 a cura della Boutique del dolce si terrà la presentazione del cocktail ufficiale della manifestazione, il Cocoa Black Gold, a base di cioccolato, Aceto Balsamico di Modena e fragole. Sabato 30 ottobre, alle 12.30 “La Dolce Vita” di Davide Marcantognini curerà la degustazione di cioccolato e Aceto Balsamico Tradizionale di Modena DOP per scoprirne le caratteristiche e le peculiarità attraverso il sorprendente connubio di sapori con il cioccolato della tradizione artigianale italiana.

Sono altresì previsti due eventi speciali che vedono protagonista il prezioso condimento, entrambi nella giornata di domenica 31 ottobre. Alle ore 10, la premiazione del concorso per la “Migliore pralina all’Aceto Balsamico Tradizionale di Modena DOP” – a cura di CNA Modena in collaborazione con il Consorzio – e, alle 18.15, la presentazione del libro “Il Balsamico, L’Oro Nero di Modena” insieme alla Presidente di Artioli Editore 1899 Antonella Artioli e ai Presidenti dei due Consorzi, Mariangela Grosoli per il Consorzio Tutela Aceto Balsamico di Modena IGP ed Enrico Corsini per il Consorzio Tutela Aceto Balsamico Tradizionale di Modena DOP.

Tutti gli eventi sono gratuiti ma è richiesta la prenotazione a prenotazioni@sciocola.it. Informazioni e programma dettagliato sono disponibili al sito www.sciocola.it

