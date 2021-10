Una finalese nella terza edizione del “calendario curvy” del fotografo Piero Beghi

FINALE EMILIA – Il progetto del “calendario curvy”, ideato e studiato da Piero Beghi, fotografo professionista di Ghedi, continua il suo cammino ed è pronto a presentare la terza edizione. Un percorso che prosegue grazie anche al favore sempre crescente ottenuto dall’opera del 2020 e del 2021 e che si distingue per il preciso messaggio che lo stesso Beghi vuole sottolineare ancora con il suo lavoro.

“Il sottotitolo di quest’anno è “Curvy Love” – è la spiegazione del fotografo ghedese – e vuole essere il terzo appuntamento con un calendario che si rivolge ovviamente a tutti, ma in modo particolare alle curvy. Prendendo spunto dal titolo di questa edizione che guarderà al 2022, infatti, l’idea è quella di lanciare un invito a tutte quelle donne, di qualsiasi età siano, a voler bene al proprio corpo e a sentirsi belle ed affascinanti, anche se, magari, hanno qualche kg in più oppure indossano una taglia un po’ elevata. Donne che non solo possono, ma devono sentirsi bene innanzitutto con loro stesse e devono comprendere di poter essere apprezzate per la loro personalità e le loro qualità, ma anche per un’immagine di bellezza e di fascino che sono in grado di trasmettere, proprio come mostrano gli scatti di questo calendario”.

Un calendario che, come di consueto, sarà in vendita a dicembre online oppure nel negozio dello stesso Beghi in via XX settembre a Ghedi, ma che rappresenta il frutto di un lavoro che parte da lontano.

“Anche quest’anno – è la sintesi del fotografo bresciano – il casting per arrivare ai dodici scatti che daranno vita al calendario 2022 è partito in piena estate e a fine agosto nel mio studio ci sono state le tre giornate destinate a individuare le modelle che avrebbero potuto essere le protagoniste di questa terza edizione. A tal proposito, mi piace cogliere l’occasione per ringraziare e per sottolineare ancora una volta lo spirito positivo e propositivo con il quale molte donne hanno aderito a questa iniziativa. Non solo sono arrivate a Ghedi aspiranti modelle provenienti un po’ da tutta Italia, ma sono state anche più che numerose le domande e le richieste che hanno confermato l’interesse sollevato dal calendario curvy. In questo senso l’invito a mettersi in gioco, a far valere la propria voglia di sentirsi belle e di apprezzare il proprio corpo, è stato pienamente recepito da tante donne, che hanno trasformato questa esperienza anche in un’opportunità per una maggiore consapevolezza di se stesse e, cosa che non guasta mai, per stringere nuovi rapporti di amicizia. Il 24 ottobre verranno individuati e definiti i dodici scatti che comporranno il nuovo calendario e potremo dire di avere completato un lavoro che, in ogni caso, ci ha già consentito di far giungere il nostro messaggio un po’ in tutta Italia e di condividere una avventura bella e simpatica che certamente rimarrà a lungo nella nostra memoria”.

Per quel che riguarda le modelle che hanno partecipato al casting per la realizzazione di “Curvy Love”, Piero Beghi racconta:

“Anche quest’anno la risposta che ha ottenuto il nostro progetto è stata estremamente positiva. Basti pensare che, oltre alle richieste che ci sono arrivate, sono giunte nel mio studio a Ghedi modelle provenienti davvero da tutta Italia. Quest’anno sono state selezionate pure due bresciane, rispettivamente una dalla vicina Montichiari e un’altra dalla Valcamonica, ma sono diverse le regioni rappresentate anche nel calendario 2022, con una modella siciliana, giunta appositamente da Catania, che è stata quella che è arrivata da più lontano”.

Tutto questo per un progetto che prosegue con passo spedito il suo tragitto:

“Il primo anno – conclude Piero Beghi – abbiamo presentato “Curvy Season”. La seconda edizione è stata intitolata “Sensuality Curvy”, mentre il calendario 2022 presenterà come sottotitolo “Curvy Love”. Sono le tre tappe di un unico percorso che ha voluto lanciare un messaggio ben preciso e che, possiamo già anticiparlo, è stato accolto nel migliore dei modi. In effetti hanno aderito modelle di età diverse e di tutte le condizioni. Dai 25 anni della più giovane siamo arrivati fino verso i cinquanta. Si sono prestate all’iniziativa giovani, donne più avanti negli anni, sposate, mamme e singles. Per quel che riguarda la taglia, siamo andati dal 46 al 58, ma c’è un aspetto che dobbiamo sottolineare sopra tutti gli altri ed è che tutte, indistintamente, hanno accettato di mettersi in gioco e lo hanno fatto divertendosi e con il sorriso sulle labbra. Proprio il “mettersi in gioco” è un elemento chiave del calendario curvy. Infatti, anche se si propongono immagini che vogliono trasmettere fascino e sensualità, non c’è mai niente di volgare, ma è tutto sempre molto elegante e piacevole. È questo lo spirito che nelle tre edizioni ha rappresentato il biglietto da visita di questo progetto. Bellezza ed eleganza possono andare di pari passo anche con qualche kg in più e le nostre modelle non solo lo hanno compreso per la loro esperienza quotidiana, ma ne sono una splendida testimonianza”.

La finalese Azzurra Mazzara Toce è stata scelta tra decine di ragazze di tutta Italia per dare testimonianza che la bellezza non dipende dalla taglia e ancora una volta si dimostra una Miss molto attenzionata.

