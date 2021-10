Usa i documenti di un’altra persona per commettere una truffa: 53enne deferito

PRIGNANO SUL SECCHIA – I Carabinieri della Stazione di Prignano sul Secchia, a conclusione di attività investigativa, hanno deferito in stato di libertà un 53enne, poiché, dopo aver ricevuto la copia dei documenti di identità di un uomo per una compravendita di un’autovettura mai completata, oltre a tentare di farsi fare inviare somme di denaro ha, con quella stessa identità, commesso una truffa, questa volta andata a buon fine, nei confronti di un’altra persona, alla quale è riuscito a sottrarre 200,00€ per l’acquisto di un telefono cellulare.

