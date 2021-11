A Soliera due vittime sul lavoro in un mese, il cordoglio del sindaco Solomita

SOLIERA- “ A poche settimane dalla tragedia in cui un nostro concittadino 70enne aveva perso la vita in un incidente sul lavoro, si è verificato un altro incidente mortale sul nostro territorio”- con queste parole il sindaco di Soliera Roberto Solomita ha espresso il suo cordoglio per la morte di Giancarlo Lari: l’87enne amministratore delegato dell’azienda Artiglio di Limidi deceduto la sera di lunedì 29 novembre a causa di un incidente sul lavoro.

Poche settimane fa la comunità solierese era stata colpita dalla tragica morte, sempre sul lavoro, di Romano Bonfatti: precipitato dal tetto di un’officina.

