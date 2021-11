Bomporto, chiusa al traffico via Brandoli Centro per lavori di asfaltatura

BOMPORTO- Cambia la mobilità in prossimità della località San Pietro in Elda a causa degli interventi di asfaltatura che riguarderanno un tratto stradale di via Brandoli Centro: tra l’intersezione con via Accorciatoia e l’abitato di San Pietro.

Dalle 8 di giovedì 18 novembre alle 18 di venerdì 19 (o comunque fino al termine dei lavori) saranno quindi chiuse al traffico le strade oggetto di intervento.

Sarà comunque garantito ai residenti e ai mezzi di soccorso l’accesso al quartiere residenziale a ovest di via Accorciatoia.

