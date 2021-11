Calcio a 5, Serie A2: Modena Cavezzo Futsal torna alla vittoria battendo 6-0 Villorba

CAVEZZO – Nella quarta giornata del Girone B del campionato di Serie A2 di calcio a 5, dopo il turno di riposo e la sconfitta dell’ultimo turno contro il Città di Massa, torna al successo Modena Cavezzo Futsal, battendo 6-0, in casa, Futsal Villorba, ancora a 0 punti in classifica. A decidere il match, senza storia fin dai primi minuti di gioco, sono le doppiette di Dudù Costa e Cabarcas Torres, oltre alle reti di Lari e Pires, che consentono alla formazione modenese di salire a quota 6 punti in classifica.

Nel Girone B di Serie B di calcio a 5, invece, rinviata a sabato 6 novembre la gara tra Pro Patria San Felice e Athletic C5, valida per la quarta giornata.

Serie A2, Girone B, risultati giornata 4:

CS Gisinti Pistoia – VIS Gubbio 4-1

Buldog Lucrezia – Futsal Sampdoria 1-3

C.U.S. Ancona – Fenice Venezia Mestre 3-4

Campello Motors CDM – Porto San Giorgio C5 7-7

Sporting Altamarca Futsal – Lenzi Automobil Prato 4-1

Riposa: Città di Massa C5

Modena Cavezzo Futsal – Futsal Villorba 6-0

Serie A2, Girone B, classifica:

CS Gisinti Pistoia 12

Campello Motors CDM 10

Città di Massa C5 9*

Modena Cavezzo Futsal 6*

Samdoria Futsal 6

Fenice Venezia Mestre 6

VIS Gubbio 4*

Sporting Altamarca Futsal 3*

Buldog Lucrezia 3

C.U.S. Ancona 3

Porto San Giorgio 2*

Lenzi Automobil Prato 2*

Futsal Villorba 0

*una partita in meno

Serie B, Girone B, risultati giornata 4:

Fossolo 76 Calcio – Dozzese 9-0

Lavagna C5 Aposa Bologna 6-9

Sant’Agata Futsal – Dolomiti Energia Rovereto 2-4

Russi – Futsal Sassuolo 5-3

Futsal Cesena – Olimpia Regium 6-3

Pro Patria San Felice – Athletic C5 (6 novembre, ore 14.30)

Serie B, Girone B, classifica:

Futsal Cesena 12

Fossolo 76 Calcio 12

Russi 12

Pro Patria San Felice 9*

Olimpia Regium 9

Sant’Agata Futsal 4

Dozzese 4

Aposa Bologna 3

Dolomiti Energia Rovereto 3

Athletic C5 0*

Futsal Sassuolo 0

Lavagna C5 0

*una partita in meno

