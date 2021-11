Calcio, Eccellenza: prima sconfitta stagionale per la Modenese

MODENA – Prima sconfitta stagionale per la Modenese, nel Girone A di Eccellenza, che perde in casa 3-1 contro il Salsomaggiore, che stacca, dunque, la formazione modenese e sale al terzo posto in classifica. Partita per tutta la durata molto intensa e combattuta, con entrambe le squadre che giocano con lanci lunghi al fine di cercare le punte. La prima occasione della partita è della squadra di casa, con Pilia che si ritrova davanti al portiere, dopo un’imbucata centrale. Il centrocampista, però, non riesce a concretizzare smorzando troppo il tiro.

Al 23’, la partita si sblocca con il gol di Pellegrini, attaccante del Salsomaggiore, che, dopo una discesa sulla fascia di Storchi, riesce a mettere in rete anticipando il portiere Iattoni. Quindici minuti dopo, Trotta ha una buona chance di riportare il punteggio in parità, ma il suo tiro viene bloccato dal portiere avversario. Allo scadere del primo tempo c’è il raddoppio della squadra ospite, con Storchi che dal limite dell’area spiazza di interno sinistro il portiere avversario. All’inizio del secondo tempo, la Modenese tenta di rientrare in partita alzando il baricentro, ma senza riuscire a impensierire la difesa avversaria. Il Salsomaggiore aumenta il vantaggio al 65’ con la doppietta personale di Storchi, che dal limite dell’area piccola incrocia di destro battendo l’estremo difensore. La Modenese non si da per vinta e dopo appena cinque minuti riesce ad accorciare le distanze, su calcio di punizione: dopo varie ribattute, arriva Capasso che da pochi passi riesce a insaccare e a ridare speranze alla squadra di casa. All’80’ Iattoni si rende protagonista di una grande parata, riuscendo a impedire il gol dell’1-4 con un’uscita perfetta. Nonostante il gol abbia ridato energie, la squadra di casa non riesce a sfondare la linea difensiva avversaria.

Il tabellino:



MODENESE-SALSOMAGGIORE 1-3



Reti: 23’ Pellegrini (S), 45’, 65′ Storchi (S), 70’ Capasso (M).

Modenese: Iattoni, Lo Bello (72’ Andolina), Posponi, Riva (51’ Malverti), Saetti, Lusvarghi, Pilia (60’ Capasso), Tardini, Ouattara, Falanelli, Trotta (72’ Serroukh). A disposizione: Nicolosi, Attilia, Annovi, Andolina, Goldoni, Villano, Malverti, Serroukh, Capasso. All. Fontana

Salsomaggiore: Spanu, Singh, Messina, Pedretti (77’ M. Compiani), Compaore (65’ Furlotti), Morigoni, Storchi, Orlandi, Pellegrini (72’ Benedini), Berti, Habachi (67’ Prandi). A disposizione: Furlotti, Morza, G. Compiani, Furlotti, M. Compiani, Prandini, Benedini, Federigi, Berte. All. Cristiani

Ammoniti: Lo Bello, Riva, Capasso, Saetti, Pedretti

Espulsi: Capasso

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017