Calcio, Promozione: La Pieve Nonantola allunga in vetta, ancora un pari per il Cavezzo

Nella nona giornata del Girone C di Promozione, disputatasi questo pomeriggio, La Pieve Nonantola capolista ha ulteriormente allungato in vetta alla classifica, grazie alla vittoria casalinga contro la Solierese (2-0) e ai contemporanei passi falsi delle inseguitrici Ganaceto (ko a Fiorano) e Cavezzo (pari contro la Centese). Nella gara di oggi, dopo aver rischiato, al 33′, quando la Solierese si fa pericolosa con un tiro di Mariani all’altezza del dischetto che Ortensi blocca in due tempi, La Pieve Nonantola trova i gol della vittoria, legittimata dalle maggiori occasioni dei granata, nella ripresa: prima, al 51′, con Rizzo, che, con una splendida rovesciata, supera il portiere ospite Carpi, sfruttando al meglio un cross dalla destra di Ferrari e, poi, al 62′, con lo stesso Ferrari, che trasforma il calcio di rigore assegnato per un fallo di Barrasso su Cheli. Dietro, il Cavezzo non riesce a mantenere il passo della capolista, venendo fermato, come la scorsa settimana, sul pareggio, questa volta sul proprio campo, contro la Centese. In vantaggio con una rete su rigore di Balugani al 28′, gli uomini di mister Cantaroni si fanno riprendere nella ripresa da un gol di Carpeggiani, che arriva al minuto 57. Bella reazione alla rimonta subita la scorsa settimana sul campo della Solierese, invece, per la Virtus Camposanto che, in casa, supera per 2-0 l’Atletico Spm Calcio. I gol arrivano entrambi nella ripresa e portano la firma di Manfredini, in avvio di seconda frazione, e Davordzie, nel recupero. Brutto ko, infine, per la Quarantolese, che, davanti al proprio pubblico, cade 3-2 contro il Persiceto 85 ultimo in classifica. Ospiti subito avanti al 15′ con Macchiaroli, poi accade tutto nell’ultimo quarto d’ora: al 74′, arriva il pari della Quarantolese, con Gozzi che segna con un facile tap-in, su conclusione di Merighi non trattenuta dal portiere ospite; due minuti più tardi, Persiceto 85 di nuovo avanti con un rigore di Cavicchioli; al 92′, arriva anche il 3-1 degli ospiti, con Bonsangue, che segna con una conclusione dal limite. A nulla vale, un minuto più tardi, la rete di Pedrazzoli, su rigore da lui stesso conquistato, che firma il 2-3 finale.

Promozione, Girone C, risultati giornata 9:

Sabato 6 novembre:

Polinago – Castelnuovo 0-1

Domenica 7 novembre:

Cavezzo – Centese Calcio 1-1 (28′ rig. Balugani (Ca), 57′ Carpeggiani (Ce))

Fiorano – Ganaceto 1-0

La Pieve Nonantola – Solierese 2-0 (51’ Rizzo, 62’ rig. Ferrari)

La Pieve Nonantola: Ortensi, Sghedoni, Diallo, Teocoli, Ruopolo, Tudini (73’ Marra), Erihioui (87’ Generali), Ferrari (86’ Modica), Cheli, Lupusor (79’ Natali), Rizzo (86’ Napoletano). A disp.: Borghi, Guerzoni, Iurcu, Gheduzzi. Allenatore: Andrea Barbi

Solierese: Carpi, Paradisi, Cuoghi, Beqiraj, Barrasso, Saracino, Manicardi (79’ Casarini), Mariani (60’ Shpijati), Piccolo (68’ Teodosio), Signorino (82’ Di Clemente), Biagioni (73’ Lugli). A disp.: Alessio, Luppi, Casari, Lugli, Tulipano. Allenatore: Denis Giannerini

Arbitro: sig. Adrian Dimitrie Lungu di Bologna

Assistenti: sig. M. Piro, sig. F. Papi

Ammoniti: Barrasso (S), Biagioni (S), Cheli (L

Quarantolese – Persiceto 85 2-3 (15′ Macchiaroli (P), 74′ Gozzi (Q), 76′ rig. Cavicchioli (P), 92′ Bonsangue (P), 93′ rig. Pedrazzoli (Q))

Quarantolese: Pivanti, Buhusanu (46’ Merighi), Brondolin, Mari, Barbalaco, Pisa, Cavicchioli, Bortolazzi, Gozzi, Pedrazzoli, Ferrari. A disp. Giovanelli, Brandoli, Gavioli, Pagano, Merighi, Cafiero, Bazzani, Akari, Grillenzoni. All. Molinari

Persiceto 85: Morisi Campanini Bonsangue Novelli Cotti (70’ Battista) Nannini (80’ Cavallaro) Altafini (57’ Sansovito) Cesari Macchiaroli Aning Cavicchioli. A disp. Dasii, Tucci, Battista, Labanti, Santovito, Baraldi, Rimondi, Pagnoni, Cavallaro All. Lega

Ammoniti Barbalaco Bonsangue

Virtus Camposanto – Atletico Spm Calcio 2-0 (Manfredini, Davordzie)

Riposa: Casumaro

Promozione, Girone C, classifica:

La Pieve Nonantola 21

Ganaceto 16

Castelnuovo 16*

Cavezzo 15

Virtus Camposanto 13*

Polinago 11

Fiorano 11

Quarantolese 11*

Atletico Spm Calcio 10

Casumaro 8

Solierese 8

Centese Calcio 5

Persiceto 85 5*

*una partita in più

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017