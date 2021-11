Calcio, Promozione: La Pieve Nonantola ospita la Solierese, Cavezzo-Centese

Nella nona giornata del Girone C di Promozione, che si disputerà tra sabato 6 e domenica 7 novembre, proverà l’allungo La Pieve Nonantola, prima in classifica a quota 18 punti, nel match casalingo contro una Solierese rinfrancata, però, dalla rimonta nel finale contro la Virtus Camposanto nell’ultimo turno. Il Cavezzo, terzo in classifica dietro al Ganaceto, impegnato a Fiorano, proverà a mantenere il passo delle prime nella gara casalinga contro la Centese penultima, ma capace di ottenere due pareggi nelle ultime tre gare. La Virtus Camposanto cercherà, invece, riscatto dopo la cocente rimonta subita dalla Solierese ospitando l’Atletico Spm Calcio con cui condivide, a quota 10 punti, il settimo posto in classifica. Infine, la Quarantolese, dopo la sconfitta interna contro La Pieve Nonantola, giocherà di nuovo davanti al proprio pubblico, contro il Persiceto 85 ultimo in classifica.

Promozione, Girone C, calendario giornata 9:

Sabato 6 novembre, ore 15:

Polinago – Castelnuovo

Domenica 7 novembre, ore 14.30:

Cavezzo – Centese Calcio

Fiorano – Ganaceto

La Pieve Nonantola – Solierese

Quarantolese – Persiceto 85

Virtus Camposanto – Atletico Spm Calcio

Riposa: Casumaro

Promozione, Girone C, classifica:

La Pieve Nonantola 18*

Ganaceto 16*

Cavezzo 14*

Castelnuovo 13

Polinago 11*

Quarantolese 11

Atletico Spm Calcio 10*

Virtus Camposanto 10

Fiorano 8*

Solierese 8*

Casumaro 8

Centese Calcio 4*

Persiceto 85 2

*una partita in meno

